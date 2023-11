Według relacji mediów podczas pogrzebu jeden z fanów "Sanatorium miłości" wyrecytował piękny wiersz, który napisał specjalnie dla pana Cezarego.

Do których smutnych myśli powoli czai się melancholia. Całun śmierci zakłada buty, a my patrzymy Cezary w twe oczy. Wszyscy zmartwieni i bezradni. Żegnaj elegancie piękna i wdzięku. Żegnaj dandysie śpiewu, tańca i gracji. Żegnaj aktorze "Sanatorium miłości". Tylko echo twojego głosu w ciszy śpiewa ballady Elvisa Presleya. Jeżeli tam, gdzie teraz przebywasz, potrzebna ci jest nasza pamięć, to zaręczamy cię, że ją masz. Jeżeli tam, gdzie teraz jesteś potrzebne ci są nasze wspomnienia, to spójrz w każdy dzień życia, my będziemy pejzażem do twojego obrazu wspomnień. W magicznych ogniach zniczy jest portret twojej twarzy i serca - cytuje portal wp.pl.