Pogrzeb Andrzeja Wajdy. Uroczystości rozpoczęły się od wystawienia urny z prochami wielkiego reżysera w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie. Andrzej Wajda spoczął na Cmentarzu Salwatorskim:

Podczas mszy odczytano listy od Lecha Wałęsy, Agnieszki Holland i Romana Polańskiego, którzy nie mogli zjawić się na uroczystości.

Reżysera pożegnały tłumy Polaków. Wśród nich również znane osobistości m.in. prezydent RP Andrzej Duda, Anna Dymna, Krystyna Janda, czy Grażyna Torbicka, która w rozmowie z TVN24 przyznała, że ostatniej drodze mistrza powinniśmy myśleć, co chciał nam przekazać poprzez swoje dzieła.

Powinniśmy powracać przede wszystkim do jego filmów, bo w ten sposób jakby możemy powiedzieć, że Andrzej Wajda zmartwychwstał i jest z nami. Ja w ogóle uważam, że filmy Andrzeja Wajdy powinny wejść do kanonu lektur szkolnych ponieważ rzeczywiście opowiadają o tych najważniejszych rozdziałach w polskiej historii, ale też są pięknymi dziełami pod względem malarskim, filmowym, artystycznym. Powinniśmy dzisiaj, towarzysząc mistrzowi w tej drodze, po prostu myśleć o tym, co on do nas mówił poprzez swoje dzieła. To jest najważniejsze- mówiła Grażyna Torbicka.