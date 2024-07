Podkład, puder, tusz do rzęs i błyszczyk - to kosmetyki, które wiele z nas uważa za swój niezbędnik i nawet, kiedy się spieszymy, staramy się pociągnąć rzęsy chociaż odrobiną tuszu. Niestety, zapominamy o piątym, bardzo ważnym elemencie - różu!

Róż to magiczny kosmetyk , który odpowiednio dobrany i użyty sprawi, że nasza buzia nie będzie płaska, za to zyska promienny wygląd.

W tym sezonie mocno podkreślone policzki, grały główną rolę na wielu pokazach. Makijaż modelek na pokazie Marca Jacobsa opierał się na odpowiednio podkreślonych policzkach. Odcień różu powinien być widoczny i tworzyć naturalny rumieniec, dlatego ważne jest, aby dobrać odcień odpowiedni do cery.

Reklama

Możesz go nakładać na górną część kości policzkowych w kierunku skroni, lub malować okrągłe rumieńce bliżej żuchwy.

Obejrzyj nasz filmik i dowiedz się jak dobrać odpowiedni róż i jak go nakładać!

Reklama



kj