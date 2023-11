Black Friday 2019 wystartował! Podczas wyprzedaży w Zarze znajdziecie prawdziwe hity, przecenione nawet o 50%. My znaleźliśmy dla Was propozycje ubrań i dodatków w panterkowy wzór. Panterka wciąż jest w modzie dlatego warto wziąć przykład z Małgorzaty Sochy, która ostatnio zachwycała swoim wyglądem w długiej sukience w zwierzęcy wzór i podczas Black Friday upolować wymarzoną kreację lub dodatki z motywem panterki. Wybraliśmy dla Was kilka propozycji, które muszą znaleść się w Twojej szafie! My zakochaliśmy się w krótkiej sukience za 69,50 złotych!

Zobaczcie modne panterkowe ubrania i dodatki z Zary, które teraz kupicie w super cenach! Promocja -50% to prawdziwa okazja, żeby uzupełnić swoją garderobę, albo przygotować świąteczne prezenty dla bliskich.

Sukienka mini z wiązeniem pod szyją to absolutna perełka na wyprzedaży w Zarze. Teraz możecie ją mieć za 99,50 złotych! (wcześniejsza cena 199 złotych). Z kolei skórzana torebka z ćwiekami i ozdobnym łańcuszkiem kosztuje teraz 79,50 złotych! (przed wyprzedażą kosztowała 159 złotych).

Sukienkę maxi możecie upolować już za 124,50 złotych (wcześniej kosztowała 249 złotych). My zakochaliśmy się w tej szałowej mini, którą możecie kupić za 69,50 złotych! (przed promocją 139 złotych).

Plecak i torba w panterkę to świetny pomysł, żeby ożywić swoją stylizację lub zafundować sobie panterkowy total look. Teraz plecak Zary kupicie za 59,50 złotych (przed wyprzedażą 119 złotych, a dużą skórzaną torbę znajdziecie już za 179, 50 złotych- wcześniej kosztowała 359 złotych).

