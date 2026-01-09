Doda doskonale zdaje sobie sprawę, jak ciężkie mogą być zimowe miesiące dla bezbronnych zwierząt. Postanowiła nie pozostawać obojętna i wyruszyła na poszukiwanie ciepłych koców, mat oraz ubranek dla czworonogów, by pomóc im przetrwać mrozy. Całą akcję dokumentowała na swoim Instagramie, dzieląc się z fanami każdym etapem działań i zachęcając ich do wsparcia inicjatywy.

Doda nie ukrywa miłości do zwierząt

Doda od lat słynie z ogromnej miłości do zwierząt, a jej pieski są nieodłączną częścią codziennego życia i rodziny gwiazdy. W licznych wywiadach wielokrotnie podkreślała, że czworonogi darzy wyjątkową sympatią, często nawet większą niż ludzi, a ich szczęście i bezpieczeństwo są dla niej priorytetem. Ostatnio postanowiła zorganizować akcję, która ma pomóc bezdomnym zwierzętom przetrwać trudne, zimowe warunki.

Kochani zaczęło się niewinne, zobaczyłam jakiś post. Wiecie, że ja kocham bardziej zwierzęta niż ludzi. Rasa ludzka już mnie skrzywdziła tyle razy, że czasem jest mi wstyd, że jestem człowiekiem no i z ludźmi mam nie po drodze, ale do zwięrząt mam całe serce na talerzu i oddam wszystko żeby pomóc (…) Wyobraźcie sobie dni i tygodnie w otwartych kojcach mówiła na Instagramie.

Doda pomaga bezdomnym czworonogom

Jak postanowiła - tak też zrobiła. Doda natychmiast wybrała się na zakupy w poszukiwaniu ciepłych koców i ubranek dla pupili. Wizytę w jednym ze sklepów zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

Chce się zająć przygotowaniem schroniska przed tym weekendem najgorszym… Te wszystkie ciuchy kupię i ogarnę, sklepy mam mniej więcej namierzone na te duże psy, jeżeli chodzi o ubrania dla nich, natomiast gdzieś też sobie przeczytałam, że fajnie spróbować te budy wyizolować taką matą, która będzie trzymała ciepło opowiadała Doda.

Akcja błyskawicznie obiegła cały kraj, zwracając uwagę zarówno fanów wokalistki, jak i licznych mediów. Wielu jej fanów przyłączyło się do inicjatywy, wspierając gwiazdę w zbiórce ciepłych koców i ubranek dla potrzebujących czworonogów.

