Po wakacjach dzieci nie wrócą do szkoły? Jest ostateczna decyzja premiera! 

To już pewne! Dzieci i młodzież po wakacyjnej przerwie wrócą do szkoły! Mateusz Morawiecki w najnowszym wywiadzie odpowiadał na pytania dotyczące obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa i zapewnił, że nawet jeżeli jesienią groźny wirus znów zaatakuje, to szkoły i uczelnie nie będą z tego powodu zamykane. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział premier!

We wrześniu dzieci wrócą do szkoły

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już na początku marca wprowadziły wiele obostrzeń. Zamknięto szkoły, kina, teatry czy galerie handlowe. Kilka tygodni temu wprowadzono jednak czwarty etap odmrażania gospodarki i dziś otwarte są m.in. restauracje, salony fryzjerskie, galerie handlowe- można również organizować wesela do 150 osób. A co ze szkołami? Jakiś czas temu rządzący podjęli decyzję, że dzieci i młodzież nie wrócą na zajęcia stacjonarne do końca tego roku szkolnego. Wszyscy rodzice z pewnością cały czas zastanawiali się, czy ich pociechy wrócą do szkoły we wrześniu. Do tej pory przedstawiciele władz i wielu lekarzy mówiło wprost, że jesienią może dojść do drugiej fali zachorowań- wydawało się więc, że od września dzieci znów będą musiały uczyć się online, teraz jednak Mateusz Morawiecki rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Premier w "Rozmowach Dnia" Radia Łódź i TVP3 Łódź zapewnił, że od września szkoły będą otwarte.

Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja- mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zapewnił, że nawet jeżeli jesienią dojdzie do kolejnej fali zakażeń, to nie będą już wprowadzane takie obostrzenia, jak na początku pandemii.

Mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory - powiedział premier.

Przypominamy, że decyzją władz szkoły są zamknięte od 12 marca. Od tamtej chwili trwa nauczanie online.

Zobacz także: Czy obostrzenia w związku z koronawirusem powinny wrócić? Zaskakujące wyniki badań

Dzieci wrócą do szkoły we wrześniu.

Premier zapewnił, że decyzja w tej sprawie już zapadła.