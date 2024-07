Caitlyn Jenner (jeszcze do niedawna Bruce Jenner) po swoim poniedzialkowym debiucie na okładce „Vanity Fair” oraz na Twitterze stała się najgorętszą bohaterką mediów społecznościowych.

I'm so happy after such a long struggle to be living my true self. Welcome to the world Caitlyn. Can't wait for you to get to know her/me.



Na gorąco komentowali to ludzie na całym świecie, wyrażali podziw, gratulowali odwagi.

Rodziny Jennerów i Kardashianów zaregowały jako pierwsze, m.in. Kim i Kendall:

„To ważny i piękny moment. Tak trzymać”, „Cieszymy się twoim szczęściem, Caitlyn”, „Co za chwila! Caitlyn Jenner podbiła Internet”, „Oby cały świat miał tyle odwagi, co Caitlyn” - pisały gwiazdy na Twitterze.

Oraz memy.

