W długi sierpniowy weekend redakcja Party.pl miała przyjemność uczestniczyć w zawodach Ford Focus Active Challenge 2019 w Pucku. Emocji nie brakowało, bo podczas zmagań na Bałtyku wyłoniono mistrzów Polski w konkurencjach: Freestyle i Formuła Kite Open, a także finalistów pucharu Polski w konkurencji Freestyle. Mimo niesprzyjających prognoz, startującym udało się rozegrać doskonałe zawody. Na akwen Zatoki Puckiej jako pierwsi wyruszyli zawodnicy Formuły Kite Open oraz Freestyle. Ta druga rozpoczęła się od popisów najmłodszych kitesurferów. Ostatecznie, w kategorii U14 zwyciężył Bartosz Włodarczyk, a wśród juniorów do lat 18 – Oskar Cholewiński.

Dominik Kalamus

Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Martyna Konkel. Srebro trafiło do Kasi Lange, a brązowy medal wywalczyła Natalia Grabowska. W rywalizacji mężczyzn na zwycięzcę typowano Maice’a Dittricha, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Tytuł mistrza Polski Freestyle trafił do Marka Rowińskiego, zaś brązowy medal odebrał Mateusz Włodarczyk. W konkurencji Formuła Kite Open pań bezkonkurencyjna okazała się Julia Damasiewicz, która wygrała większość wyścigów i zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno w kategoriiach: open, U19 i U16. Tuż za nią uplasowały się Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz. Mistrzem Formuły Kite Open mężczyzn został Maks Żakowski. Drugi na mecie był Błażej Ożóg, a jako trzeci dopłynął do niej Jakub Jurkowski, który został jednocześnie mistrzem Polski w kategoriach do lat 19 i 16.

Legendy kitesurfingu

Gośćmi specjalnymi zawodów Ford Focus Active Challenge 2019 w Pucku byli mistrzowie świata i zarazem legendy kitesurfingu – Aaron Hadlow i Airton Cozzolino. Panowie nie tylko opowiadali o swojej pasji, ale też chętnie dzielili się wiedzą z młodymi kitesurferami.

Przy okazji zawodów mogliśmy też przetestować nowego Forda Focusa Active – napędzanego m.in. najlepszym silnikiem 1.0 EcoBoost. Dodatkowe atuty? Podwyższone zawieszenie stylizowane na SUV-a, 5 trybów jazdy, które świetnie radzą sobie na różnych nawierzchniach i w każdych warunkach pogodowych.

Śledziliśmy też zmagania gwiazd, które ćwiczyły swoje umiejętności w kitesurfingu, windsurfingu i na SUPie. Gośćmi Ford Focus Active Challenge 2019 były: Beata Sadowska, Sylwia Gliwa i Odeta Moro, które nad Bałtykiem spędziły wyjątkowo aktywny weekend.

mat. prasowe

