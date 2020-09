Płaszcz na jesień 2020 z Reserved to hit! Magda Mołek wydała na niego tylko 160 złotych

Idealny płaszcz na jesień 2020? Ma go już Magda Mołek, która pochwaliła się na Instagramie nowym lookiem z krótkim białym płaszczem z Reserved w roli głównej. Mołek postawiła na bardzo modny model w tym sezonie z kieszeniami w militarnym stylu i białym paskiem podkreślającym talię. Do całości dopasowała dla kontrastu czarne dodatki - torebkę z paskiem oraz kozaki na słupku, które jeszcze bardziej sprawiły że całość wygląda bardzo luksusowo. Look Magdy Mołek to idealny dowód na to, że aby wyglądać modnie i drogo, nie trzeba mieć wcale milionów na koncie.

Modny płaszcz na jesień z Reserved

Magda Mołek postawiła na biały płaszcz z Reserved. Jego pierwotna cena to 199 złotych, jednak jeśli w koszyku wpiszecie hasło: "RESZALENSTWO20", cena zmniejszy się o 20 procent. W rezultacie zapłacicie za ten produkt jedyne 160 złotych. Warto? Naszym zdaniem, zdecydowanie tak!

Jak wam się podoba ten model? My jesteśmy zachwyceni jego prostotą. Biały płaszcz z paskiem ze sztucznej skóry i militarnymi kieszeniami to strzał w dziesiątkę.

Mat. pras.

Czy w tym sezonie zaryzykujesz i skusisz się na białe ubrania? My gorąco do tego zachęcamy. Najlepszym dowodem na to, że jesienią i zimą nie musimy żegnać się z bielą, jest Magda Mołek!