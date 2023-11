Mamy oficjalny plakat filmu "Pitbull. Ostatni pies" w reżyserii Władysława Pasikowskiego! Jego premiera odbędzie się już 15 marca! Na film na pewno wybiera się m.in. Karolina Korwin Piotrowska, która na Intagramie dodała długi wpis poświęcony obrazowi. A Wy wybieracie się do kin?

Zobacz: Cezary Pazura: „Komedia jest w głębokim poważaniu u wszystkich, którzy decydują o tym, co jest ważne’’

W filmie Pasikowskiego zagrają m.in. Marcin Dorociński, Adam Woronowicz, Doda, Iza Kuna, Agnieszka Kawiorska, Cezary Pazura, Rafał Mohr czy Kasia Nosowska. O czym będzie?

A co pisze Korwin Piotrowska?

Choć uważam, ze jedyne filmy, jakie potrafi jako tako nakręcić Patryk Vega to Pitbulle, pójdę na to z ogromna ciekawością. Z nadzieja. Despero ❤️ Pasikowski to wielka reżyserska klasa, wyczucie i gust. Ma talent. To facet od Psów,Krolla, Jack Strong czy serialu Glina. Warto czekać. Ta obsada wróży coś....ciekawego. To pewne. Nie jestem fanka Dody, ale jestem fanka kina, dobrego kina. Ja idę. A Wy? Premiera w marcu. #pitbullostatnipies