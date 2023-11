O Dodzie znów mówią wszyscy! Wczoraj (22 listopada) gwiazda została zatrzymana przez policję i przesłuchana w prokuraturze (przeczytaj więcej: Policja weszła do mieszkania Doroty R. o 6 rano! Nowe informacje w sprawie zatrzymania Dody i ZDJĘCIA z prokuratury!). Teraz Doda żartuje na Instastories, że w ten sposób przygotowuje się do swojej roli w filmie "Pitbull. Ostatni pies". W produkcji, której premiera już wiosną 2018 roku, Doda zagra żonę gangstera, granego przez Cezarego Pazurę. My zapytaliśmy aktora, co sądzi o Dodzie, a jego słowa robią wrażenie. Zobacz nasz materiał wideo!

Doda kpi ze swojego zatrzymania

W filmie "Pitbull. Ostatni pies" Doda wciela się w rolę żony gangstera

Cezary Pazura ocenia Dodę!

