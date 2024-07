Michał Piróg to z pewnością wspaniały choreograf. Wielokrotnie mówił, że kocha taniec. Jednak, czy ktoś kiedykolwiek widział go tańczącego?

- Nie wiem, czy mam jeszcze odwagę wrócić do tańczenia. Ja nigdy nie chciałem rezygnować. To zdrowie za mnie wybrało. Jeśli teraz bym wrócił, to musiałbym to zrobić w bardzo cwany sposób. Nie mógłbym robić tego samego, co kiedyś - powiedział Michał w wywiadzie dla magazynu "Gwiazdy".

Szkoda, że nie możemy zobaczyć jak Piróg tańczy. Wtedy moglibyśmy go porównać do tych, których krytykuje w YCD