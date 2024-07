Michał Piróg zawsze głośno mówi o tym co myśli i nie obchodzi go co powiedzą o tym inni. Dzięki swoim odważnym, często kontrowersyjnym, a przy tym szczerym i przedstawianym zabawnie poglądom zyskał w Polsce niemałe grono fanów. W wywiadzie dla magazynu "Party", juror "You Can Dance" powiedział, że nie lubi spędzać świąt w kraju. Dlaczego?



- Nie obchodzę świąt i nie lubię tłumów w sklepach. Lepiej się czuję w miejscach, gdzie nie ma tej gorączki zakupowej - powiedział Michał w rozmowie z "Party".



Święta już coraz bliżej. Pewnie za kilkanaście dni pojawią się pierwsze wystawy świąteczne i oferty w sklepach. Będziecie tęsknić jak Michał wyjedzie?



