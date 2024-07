Michał Piróg już niejednokrotnie brał udział w akcjach na rzecz obrony zwierząt, czy też ochrony środowiska.

Tym razem dołączyła do niego Kinga Rusin, która namawiała do oszczędzania energii elektrycznej, a co za tym idzie do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Celebryci, przy wejściu do jednej ze stacji warszawskiego metra, rozdawali żarówki energooszczędne.

Zobacz zdjęcia!