Siostry Middleton zjawiły się na finale męskich rozgrywek na kortach Wimbledonu. Niestety Brytyjczyk Andy Murray, któremu kibicowały londyńskie trybuny przegrał z Rogerem Federerem.

Książę William nie mógł zjawić się na meczu, dlatego księżnej Kate towarzyszyła jej siostra Pippa. Panna Middleton miała na sobie kreację z baskinką pochodzącą z kolekcji Project D za 3,5 tysiąca złotych. (Project D to marka stworzona przez siostrę Kylie – Danni Minogue i Tabithę Somerset-Webb). A do tego okulary Givenchy za ok. 850 złotych.

Zaś królowa recyklingu - Księżna Kate miała na sobie drugi raz sukienkę „Vanessa” za 1,5 tysiąca złotych w kolorze kości słoniowej i tweedową marynarkę Joseph, model „Nessie” za 2,5 tysiąca złotych, którą miała na sobie już trzykrotnie podczas oficjalnych wyjść. Wszystko uzupełniła małą kopertówką w panterkę od Diane Von Furstenberg oraz kolczykami Kiki McDonough z żółtego złota i cytrynów za ok. 2,700 złotych.

Jak uważacie? Czy Pippa dorównuje stylem słynnej siostrze?