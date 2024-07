W połowie kwietnia jeden z tabloidów poinformował, że Piotr Rogucki i jego żona spodziewają się drugiego dziecka. Juror Must Be The Music był zachwyconą nowiną, a święta Wielkanocne cała rodzina spędziła w słonecznych tropikach. Przypomnijmy: Gwiazdor Must Be The Music zostanie ojcem!

Rogucki ma już za sobą etapy castingowe nowej edycji Must Be The Music, ale teraz jego głowę zaprząta coś zupełnie innego. Jak donosi JastrzabPost.pl, Piotr po raz drugi został ojcem - jego żona urodziła syna. Para nadała chłopcu imię Bruno, a z narodzin brata cieszy się również niespełna 2-letnia córka Roguckiego. Być może ponowne ojcostwo sprawi, że wokalista będzie w muzycznym show nieco delikatniejszy niż dotychczas.

Gratulujemy!

