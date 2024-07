Piotr Rogucki dołączył w tym sezonie do ekipy jurorskiej Must Be The Music. Wokalista szybko odnalazł się w nowej roli i jest jedną z bardziej charakterystycznych postaci. Nie szczędzi gorzkich słów, ale potrafi też pochwalić. Najwięcej emocji wzbudzają jego potyczki słowne z Korą. Przypomnijmy: Kora znów dopieka Roguckiemu. Wybroniła wokalistę

Teraz pomyślny czas czeka Piotra również w życiu prywatnym! Jak donosi dodatek "Gwiazdy", Rogucki wkrótce zostanie ojcem! Tygodnik informuje, że żona gwiazdora jest w ciąży, a będzie to drugie dziecko pary. Małżeństwo ma już 1,5 roczną córką, dla której jest wzorowym ojcem i chętnie otacza opieką. "Gwiazdy" dodają, że rodzina na Święta Wielkanocne wyleciała w tropiki.

Gratulujemy!

