Piotr Zieliński to chyba największy przystojniak naszej kadry, ale czy piłkarz będzie objawieniem Mundialu 2018? Zagraniczne media nie mają wątpliwości - Piotr Zieliński będzie jednym z odkryć Mistrzostw w Rosji. Dziennikarze "The Guardian" są zachwyceni grą Polaka, który na co dzień występuje we włoskiej drużynie.

Piłkarz Napoli był jednym z kluczowych dla swojej drużyny, która walczyła o mistrzostwo Włoch z Juventusem- dziennikarze komplementują piłkarza.

Piotr Zieliński ma 24 lata. W 2016, przed mistrzostwami Euro roku Adam Nawałka powołał go do reprezentacji. Prywatnie od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Laurą Słowiak- para już w przyszłym roku złoży sobie przysięgę małżeńską.

