Piotr Świąc nie żyje. Dziennikarz TVP zginął w wypadku, wracając z pracy

Piotr Świąc nie żyje. Dziennikarz TVP i prezenter „Panoramy” TVP3 Gdańsk zginął w wypadku drogowym, wracając z pracy. Stacja TVP poinformowała o tragicznej śmierci dziennikarza, pisząc:

Z ogromnym smutkiem informujemy, że piątkowe wydanie "Panoramy" było ostatnim, które poprowadził dla Państwa nasz redakcyjny kolega Piotr Świąc. Tuż po programie zginął w wypadku samochodowym. Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Piotr Świąc miał 54 lata. W tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 20 w Borczu zginęli obaj kierowcy. Dziennikarz po wydaniu "Panoramy", którą prowadził wracał do domu i wtedy doszło do tragedii, o czym pisze TVP 3 Gdańsk:

Krótko po godzinie 22:20 na drodze krajowej numer 20 w miejscowości Borcz doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów. Obaj kierowcy zginęli na miejscu. - czytamy na oficjalnym profilu stacji na TVP 3 Gdańsk.

Kim był Piotr Świąc?

Piotr Świąc był wieloletnim współpracownikiem TVP. Przez lata był związany z TVP Info, a ostatnio współpracował z TVP 3 Gdańsk, prowadząc „Panoramę" oraz „Form gospodarcze”. Był też wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Zdjęcia z tragicznego wypadku w mediach społecznościowych opublikowała lokalna Straż Pożarna.