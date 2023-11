1 z 6

Piotr Stramowski, którego już wkrótce będziemy mogli zobaczyć w nowym serialu TVN "Chyłka-Zaginięcie", kupił sobie nowy samochód. Aktor, który jest fanem motoryzacji i często zmienia auta, teraz jeździ BMW za blisko 700 tysięcy złotych! Paparazzi zrobili mu ostatnio kilka zdjęć w centrum Warszawy, gdy Piotr próbował wejść do swojego auta i miał z tym spory problem. Dlaczego? Aktor jeździ modelem BMW i8, którego drzwi otwierają się do góry. I choć z pewności wygląda to spektakularnie, zdecydowanie nie jest zbyt praktyczne. Do tego problemem jest wysokość auta, które ma nieco ponad 120 cm. Piotr mający 1,85 m wzrostu musi się natrudzić, żeby wejść do swojego samochodu. Jak to wygląda? Zobaczcie naszą galerię!

