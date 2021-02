Piotr Stramowski zaskoczył swoich fanów wyglądem! Przystojny aktor, którego możemy teraz oglądać w nowym serialu TVN "Tajemnica zawodowa", zestawił dwa swoje zdjęcia - sprzed sześciu lat i to aktualne. Różnica jest sporo - Piotr nie ukrywa, że przytył i że czas wziąć się za formę!

Piotr Stramowski od zawsze zachwycał formą i nie wstydził się eksponować umięśnionego brzucha, zwłaszcza w filmach. W 2015 roku zagrał w filmach Patryka Vegi "Pitbull", gdzie często pokazywał wyrzeźbioną klatę. Jak wygląda dziś?

Okazuje się, że pandemia dała mu w kość, o czym otwarcie mówi. Aktor trochę przytył i ma świadomość, że musi wziąć się za siebie:

Before (2015) & After (2021) 🤣 Pandemia pandemią, ale chyba najwyższy czas wziąć się za siebie... 🤷🏻‍♂️💪🏻💥 Co myślicie?