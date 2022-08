Michał Szpak miał wypadek! Jak podaje serwis pudelek.pl w czwartek doszło do wypadku, w którym brał udział wokalista. Artysta jechał samochodem wraz ze swoją stylistką, Justyną Buliński Levine, która prowadziła auto. Podobno to ona popełniła błąd, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Michał Szpak miał wypadek Wokalista siedział na miejscu pasażera i nie ucierpiał podczas wypadku. Niestety samochód, którym jechali, czyli białe BMW zostało skasowane z przodu. Jak podaje portal samochód musiała zabrać laweta. Michał Szpak nie wydał na razie w tej sprawie oświadczenia. Fani nie muszą się niepokoić, ponieważ na szczęście nic mu się nie stało i wszystko jest w porządku. Aktualizacja Michał Szpak właśnie wydał oświadczenie, w którym poinformował fanów, że wszystko z nim w porządku. Wokalista nagrał wideo: Zobacz: Doda gwiazdą polskich preselekcji na Eurowizję 2017, brak Michała Szpaka! Fani mocno zawiedzeni! Więcej: Michał Szpak odwołuje swoje koncerty! Co się stało? Na których koncertach go nie zobaczymy?​ Zobacz także: Wzruszająca wypowiedź Michała Szpaka i jego siostry Marleny: "Robimy to dla niej" Michał Szpak miał wypadek! Na szczęście wokaliście nic się nie stało!