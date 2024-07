1 z 8

Córeczka Piotra Kraśki to już duża dziewczynka! Mała Laura skończyła dziesięć miesięcy i rośnie jak na drożdżach. Ostatnio paparazzi przyłapali prowadzącego Dzień Dobry TVN, który w towarzystwie swojej rodziny, wybrał się do jednej z warszawskich restauracji. Dziennikarz dumnie nosił najmłodszą pociechę. Widać, że córeczka jest oczkiem w głowie całej rodziny! Mała jest urocza i równie modna co jej tata :)

Piotr Kraśko od jakiegoś czasu udowadnia, że zdecydowanie zasługuje na miano jednego z najlepiej ubranych dziennikarzy! Zobaczcie, jak gwiazdor TVN wyglądał podczas rodzinnego wyjścia do restauracji.

