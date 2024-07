Co Piotr Kraśko opowiedział Magdzie Mołek w jej programie "W roli głównej" na TVN Style o swojej żonie Karolinie Ferenstein-Kraśko? Okazuje się, że zakochał się w niej dlatego, że... ciągle na niego krzyczała.

Jak Piotr Kraśko opisuje swoją żonę, którą wszyscy nazywają Malina?

Dla mnie to jest nieustający fenomen, bo ja ją poznałem jako trenerkę jazdy konnej i nie znałem nikogo wcześniej, kto by tak angażował się w pracę ze swoim uczniem.

Nawet bardzo! Byłem grzecznym uczniem. Kiedyś nawet jeździłem ze złamanym żebrem, do czego się jej nie przyznałem. A ona strasznie się denerwowała, że coś dziwnie siedzę na tym koniu. Przyznać się, że coś mnie boli i dlatego słabo jeżdżę to żenada. 5 godzin dziennie trwał trening. Tak mi się to spodobało, że w końcu zdałem egzamin na instruktora jazdy konnej, babcia była bardzo zadowolona, bo powiedziała, że w końcu jakiś męski zawód mam, bo ta telewizja to jakaś nie bardzo.

Ale, co ciekawe, dzień po ślubie - jeżdżę, a Malina nic, przez całą jazdę. To pytam, może na coś zwróć uwagę i co słyszę: "Kochanie wszystko robisz wspaniale". Od tej pory ani jednej uwagi mi nie zwróciła - opowiedział Mołek Kraśko.