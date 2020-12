Piotr Krajewski nie żyje. Była żona projektanta opublikowała poruszające pożegnanie "Piotruś odszedł do Pana"

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje projektant i malarz Piotr Krajewski. O śmierci artysty poinformowała jego była żona, Ewa, która opublikowała w sieci poruszające pożegnanie. Piotr Krajewski zmarł dziś rano, w sobotę 12 grudnia. Projektant od kilku miesięcy walczył z nowotworem.

W 2019 roku temu lekarze zdiagnozowali u Piotra Krajewskiego ciężką chorobę. Projektant walczył z nowotworem płuc i jak informują media, specjaliści dawali mu jedynie kilka tygodni życia. Niestety, dziś była żona Piotra Krajewskiego przezkazała smutną wiadomość o jego śmierci.

Dziś o 8 00 rano po kilku miesiącach walki z chorobą nowotworową Piotruś odszedł do Pana 😇 - czytamy na profilu Ewy Krajewskiej. (...) Dziękuję za wszystkie lata spędzone razem,, To co przeżyliśmy, co czuliśmy , to tylko My wiemy ❤ Wiele pięknych chwil i ważnych wydarzeń, Wzruszeń, przeżyć, jak i spełnionych marzeń. To była niezapomniana podróż życia 😘❤🙏💜Do zobaczenia Mój Największy i Jedyny Przyjacielu, Miłości Mojego Życia! !!! Kocham Cię !!! Mój Aniele świeć najjaśniejszym białym swiatlem 🙏😇 Spotkamy się w naszym błękitnym wszechświecie 💙