Wielkie zmiany w życiu Piotra Adamczyka. Kilka tygodni temu aktor ożenił się, a teraz - jak donosi jeden z dzienników - planuje założyć rodzinę! 47-latek ponoć marzy o tym, by zostać ojcem. Czy niebawem to się stanie? Przeczytajcie, co więcej wiemy!

Piotr Adamczyk długo nie mógł znaleźć miłości. Aktor spotykał się m.in. z Kate Rozz, Agnieszką Wagner czy z Weroniką Rosati. Ale żadna z partnerek nie zawróciła Piotrowi w głowie tak, jak Karolina. Przypomnijmy, w czerwcu tego roku 47-latek wziął sekretny ślub z młodszą o 19 lat modelką i aktorką, Karoliną Szymczak.

Para nie pochwaliła się pięknymi zdjęciami z uroczystości w sieci, zakochanych zdradziły jednak fotografie z obrączkami na palcach. Piotr stroni od obnoszenia się ze swoją miłością. Czy unikanie ścianek i wspólnych wywiadów z żoną zapewni mu długi i szczęśliwy związek? Oczywiście, trzymamy kciuki!

Adamczyk zostanie ojcem?

Jak informuje "Super Express", Piotr chciałby z ukochaną założyć rodzinę. 47-latek dojrzał już do roli ojca. Czy jego ukochana urodzi mu niedługo dziecko?

– Piotr w ostatnim czasie nie mówi o niczym innym jak o tym, że chciałby już zostać ojcem. Z zazdrością patrzy na kolegów z branży, którzy mają gromadkę dzieci – ujawnił dziennikowi przyjaciel aktora.

Adamczyk w jednym z wywiadów podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że nie będzie młodym ojcem. Ale warto przypomnieć, że nie tylko on zdecydował się na późne ojcostwo. Ostatnio m.in. w wieku 59 lat tatą został Krzysztof Jabłoński, mąż Izabeli Janachowskiej, a rok temu w wieku 68 lat Markowi Kondratowi urodziła się córka!

Nie będę już młodym ojcem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale czy to jest coś, z czego trzeba się tłumaczyć? - powiedział Piotr w marcu.

Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych informacji! Póki co ciążowego brzuszka u Karoliny nie widać, ale może już za kilka miesięcy sytuacja zmieni się.

Piotr związał się z młodszą o 19 lat Karoliną

Adamczyk chce już zostać ojcem

