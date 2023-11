Piotr Adamczyk w końcu się ustatkował! Od kilku dni spekuluje się, że 47-letni aktor wziął sekretny ślub ze swoją ukochaną. 28-letnia modelka miała powiedzieć "tak" Piotrowi w czerwcu tego roku. Do tej pory żadna ze stron nie potwierdziła tych informacji, ale w sieci pojawiły się zdjęcia ich obrączek.

Czy Piotr i Karolina dają dyskretnie fanom znać, że są już małżeństwem? Zobaczcie, co ich zdradziło!

Piotr Adamczyk wziął ślub?

O związku Piotra Adamczyka i Karoliny Szymczak niewiele wiadomo. Para ma spotykać się ze sobą od 2017 roku. Pierwszy raz o ich miłości napisał "Super Express" przedstawiając nam wybrankę aktora.

Piotr i Karolina spotykają się prawie rok i bardzo się kochają. Karolina spodobała się jego mamie. Przez te wszystkie miesiące starali się zachować swój związek w tajemnicy. Ostatnio jednak już nie kryją się tak bardzo – zdradzał informator "SE".

Zakochani nigdy nie pojawili się razem na czerwonym dywanie. Trudno też szukać ich wspólnych zdjęć w sieci. Czasem oznaczają siebie na fotografii, stąd wiemy, że dalej są razem i ich wszystko między nimi się układa.

Ostatnio Karolina pokazała na swoim InstaStories zdjęcie z Krakowa. Modelka trzymała piwo w dłoni, na której założona była obrączka! Piotr pochwalił się za to zdjęciem z planu filmowego. Oczywiście na jego prawej dłoni również była obrączka. Czy to oznacza, że para stanęła na ślubnym kobiercu? Wszystko na to wskazuje!

Kim jest Karolina Szymczak?

Ukochana Adamczyka wystąpiła w amerykańskim "Playboyu", a także próbuje swoich sił w aktorstwie. Karolina zagrała w serialu "Oko za oko" i w filmach" "Gwiazdy" oraz "Diablo. Wyścig o wszystko". Ostatnio uzyskała tytuł magistra na jednej z wrocławskich szkół na kierunku Big Data, Digital Marketing and Trend Watching.

Czy para pojawi się kiedyś razem na oficjalnej imprezie? Wszyscy na to czekamy!

Piotr i Karolina pokazali obrączki

