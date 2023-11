2 z 4

Tekst piosenki "Superhero" Viki Gabor

Do you know what we're fighting for?

The clock is ticking and the time has come

Spread the love now, fight for love now

Don't judge

Do you know what we're fighting for?

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas

We are the superheroes, we can save the world

So come together cause together we are one

Let's build a home

A place that we call home, a place that we know

We are the superheroes, we can save the world

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Dam ci na to słowo - możemy dziś

Ułożyć świat na nowo na lepsze dni

Póki płonie w nas nadziei ogień

Dam ci na to słowo, że warto żyć

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Freedom is our call, it's in my blood

Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór

Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz

Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal

Nad nami niebo pełne spadających gwiazd

Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór

Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz

Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal

Nad nami niebo pełne spadających gwiazd

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

We are the superheroes, we can save the world