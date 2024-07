Okres świąt Bożego Narodzenia to dla wielu artystów doskonała okazja na to, aby stworzyć świąteczne utwory. Często są to interpretacje znanych już przebojów świątecznych lub kolęd, ale również utwory zupełnie autorskie. Próby stworzenia świątecznych przebojów mogą wypaść różnie. Przypomnijmy: Wiśniewski z dziećmi przy pustych talerzach w świątecznym klipie

Na podobny krok zdecydowała się rodzina Steczkowskich, a konkretnie dwie najbardziej znane siostry - Justyna i Magda. Ta pierwsza nagrała bardzo klimatyczny utwór "Świąteczna piosenka o miłości", który z pewnością przypadnie do gustu fanom Justyny i jej wokaliz. Magda zaś zdecydowała się na nieco bardziej świąteczną piosenkę "Któż o tej dobie płacze we żłobie". Obie propozycje z pewnością umilą czas Wigilii i pozwolą poczuć atmosferę rodzinnych świąt.

Żałujemy tylko, że Justyna i Magda nie pokusiły się o duet. Jak oceniacie ich świąteczne piosenki?

