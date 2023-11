Roksana Węgiel ma swoje 5 minut. Kilka miesięcy temu nastolatka wygrała Eurowizję Junior, a zaraz będzie gościem specjalnym w trakcie 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. Teraz wydała najnowszy singiel "Lay Low". Zobaczcie teledysk do nowego utworu! Czy podbije listy przebojów podobnie jak poprzedni, "Anyone I Want To Be"?

Roksana Węgiel nie zwalnia tempa i właśnie nagrała nową piosenkę! Na YouTubie pojawił się klip do utworu "Lay Low". Za produkcję utworu odpowiada australijski producent Steve Manovski.

To nowoczesny, bardzo chwytliwy popowy kawałek, a głos Roxie w tym utworze brzmi niezwykle mocno i dojrzale. Piosenka zapowiada jej debiutancki album, który ukaże się 7 czerwca 2019 roku. Znajdą się na nim również wcześniejsze single "Obiecuję", "Żyj" czy "Anyone I Want To Be" - czytamy w informacji prasowej.

Piosenka „Lay Low” zapowiada debiutancki album Roksany, „Roxie”, który będzie miał premierę 7 czerwca 2019 roku. Znajdą się na nim również hity „Obiecuję” czy „Żyj”.

Tekst piosenki Roksany Węgiel "Lay Low"

Boy you got a hold on me

Gotta say, gotta say it out loud

Novacaning on my brain

Though I like it

Yeah I like it I like it I like it

I ain't never been here before

So used to boys, always chasing me down

Shooting straight for ya

Yeah you like it

Yeah you like it you like it you like it

Oh ohh

We can run with shadows

Ohhh oh

Won't be cold in the shallows

Wanna lay low lay low lay low

When your body knows

Yea your body knows

Yeah you do (wanna wana put it on you)

Yeah you do (wanna wana put it on you)

You got me exposed

Yeah you got me exposed

Yeah you do (wanna wana put it on you)

Yeah you do (wanna wana put it on you)

And let's lay low and do it over

Boy you got me up until morning

Thinking bout ya it’s messing me round

You’re a feen in my veins

Though I like it

Yeah I like it I like it I like it

Yeah you got me tripping up on ya

Will you stand, will you ever stand still?

Let me scream out your name

Yeah you like it

Yeah you like it you like it you like it

Oh ohh

We can run with shadows

Ohhh oh

Won't be cold in the shallows

Wanna lay low lay low lay low

When your body knows

Yea your body knows

Yeah you do (wanna wana put it on you)

Yeah you do (wanna wana put it on you)

You got me exposed

Yeah you got me exposed

Yeah you do (wanna wana put it on you)

Yeah you do (wanna wana put it on you)

And let's lay low and do it over

Czy nowa piosenka również podbije serca słuchaczy? Utwór "Anyone I Want To Be" w serwisie YouTube obejrzano ponad 22 mln razy! A jak będzie tym razem?

Podoba wam się nowa piosenka Roksany?

Borys Synak

