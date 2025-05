We wtorek około godziny 12:30 zaginęła 11-letnia Patrycja Głowania. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dziewkowice w województwie opolskim. Patrycja wyszła z domu i od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani nie wróciła do miejsca zamieszkania. Rodzina dziewczynki natychmiast zgłosiła zaginięcie na policję. Służby rozpoczęły intensywne poszukiwania, jednak mimo upływu czasu, dziecko nie zostało odnalezione.

Reklama

Minister Siemoniak apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionej 11-letniej Patrycji

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zwrócił się do obywateli z mocnym apelem. Polityk pojawił się w programie „Kropka nad i” TVN24 i poprosił, aby każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu dziecka, natychmiast zgłaszała je odpowiednim służbom. Jego wypowiedź ma zachęcić społeczeństwo do aktywnego udziału w poszukiwaniach i reagowania nawet na pozornie nieistotne informacje.

Nawet jeżeli państwo nie są pewni, to lepiej się pomylić, niż czegoś nie zauważyć. Gorąco apeluję do mieszkańców tego powiatu, całego województwa opolskiego, o to, żeby rozglądać się. I dzwońcie pod ten numer. Lepiej się pomylić, niż pominąć jakąś ważną sytuację zaznaczył minister.

Dramatyczne poszukiwania 11-letniej Patrycji: Child Alert i apel ministra Opolska Policja

Policja uruchomiła Child Alert

W środę, dzień po zaginięciu, policja zdecydowała się na uruchomienie systemu Child Alert, który pozwala na szybkie rozpowszechnienie informacji o zaginionym dziecku. Informacje o Patrycji zostały rozesłane w formie komunikatów przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców całej Polski. Alerty pojawiły się w mediach, w telefonach komórkowych oraz na stronach internetowych. Służby podjęły również szeroko zakrojone działania w terenie. W akcję zaangażowana jest policja ze Strzelec Opolskich.

Jeśli ktokolwiek posiada informację o miejscu pobytu Patrycji Głowani, proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym strzeleckiej policji pod nr tel. 47 863 26 03 lub 47 863 26 04 lub pod numerem alarmowym 112, bądź najbliższą jednostką policji. Każda informacja będzie przez mundurowych niezwłocznie i skrupulatnie sprawdzana, apelują funkcjonariusze.

Kluczowe informacje ws. zaginięcia 11-letniej Patrycji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję tak wygląda rysopis Patrycji z dnia zaginięcia:

była ubrana w czarne dresowe spodnie,

ciemny t-shirt,

czarne buty z charakterystyczną z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy marki Jordan

miała czarny plecak marki Nike,

na głowie miała czarną opaskę.

Inne ważne cechy dziewczynki:

11-latka ma 158 centymetrów wzrostu,

jest tęższej budowy ciała,

ma długie brązowe włosy do pasa,

Może mieć również założone okulary korekcyjne w czarnych oprawkach.

Reklama

Zobacz także: Wyszła prawda o sprawcy dramatu na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd podjął decyzję w jego sprawie

Dramatyczne poszukiwania 11-letniej Patrycji: Child Alert i apel ministra Opolska Policja