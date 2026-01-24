Doda ogłosiła długo wyczekiwaną wiadomość. Schronisko w Sobolewie zostało zamknięte
Schronisko „Happy Dog” w Sobolewie zostało zamknięte decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie pobłażania dla osób odpowiedzialnych za cierpienie zwierząt. Doda nie kryje wielkiej radości.
Premier Donald Tusk przekazał decyzję o zamknięciu schroniska „Happy Dog” w Sobolewie. Doda od tygodni nagłaśniała wstrząsające warunki, jakie tam panowały, a 24 stycznia odbył się w tym miejscu protest. Już trzy godziny później stało się jasne, że schronisko oficjalnie zostało zamknięte.
Donald Tusk ogłasza zamknięcie schroniska w Sobolewie
Na swoim profilu w mediach społecznościowych Donald Tusk zaznaczył, że „nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie”. Premier dodał, że sytuacja w schronisku to „kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru”.
Zamknięcie schroniska „Happy Dog” zostało oficjalnie zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Decyzja ta została ogłoszona 24 stycznia 2026 roku i wynikała z licznych sygnałów oraz doniesień o niewłaściwych warunkach przetrzymywania zwierząt.
Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie
Wielki sukces Dody
Schronisko w Sobolewie budziło kontrowersje już od dłuższego czasu. Wolontariusze i aktywiści zaangażowani w ochronę praw zwierząt wielokrotnie informowali o tragicznych warunkach, w jakich przebywały psy. Zgłaszano przypadki zaniedbań, braku odpowiedniej opieki medycznej oraz fatalnych warunków bytowych. Protesty i działania społeczne zyskały szerokie poparcie opinii publicznej.
W sprawę zaangażowała się również Doda, która osobiście pojechała na miejsce, a także przedstawiła w mediach dowody na rażące i wstrząsające zaniedbania w schronisku "Happy Dog". Teraz, gdy placówka została oficjalnie zamknięta, ogłosiła z radością:
Sobolew zamknięty! Zrobiliśmy to!
Po zamknięciu schroniska pojawia się pytanie o los przebywających tam zwierząt. Na ten moment brak szczegółowych informacji o dalszych krokach dotyczących relokacji lub opieki nad psami z Sobolewa. Prawdopodobne jest, że opiekę nad nimi przejmą inne schroniska w regionie lub organizacje pozarządowe działające na rzecz zwierząt.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: Małgorzata Rozenek przemówiła z protestu w Sobolewie. "To jest temat, który powinien jednoczyć absolutnie wszystkich"