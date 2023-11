Reklama

Mundial to wielkie wydarzenie, nie tylko dla drużyn i ich dorosłych fanów. Najwięcej szczęścia widać w oczach dzieci, które mają okazję zobaczyć na żywo swoich idoli. To nagranie dowodzi, że piłkarze robią wszystko, by spełnić dziecięce marzenia. To oni wprowadzają najmłodszych na murawę, rozdają im autografy i poświęcają im czas między rozgrywkami. Koniecznie zobaczcie nasz film. Wybrane sceny sprawią, że będziecie potrzebowali chusteczek. To wzruszające!

Zobacz też: Ania chyba nie będzie zadowolona, gdy zobaczy ten filmik... Co takiego zrobił Robert Lewandowski w Rosji?

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.

Wparcie najmłodszych fanów jest dla piłkarzy najcenniejsze!