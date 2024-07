Michał Szpak, zdobywca drugiego miejsca w polskiej edycji X Factor, w rozmowie z Vivą szczerze opowiada o swoim stylu i o tym, że życie nie zawsze miło go traktowało.

Szpak jak zwykle zaskakuje - na przykład faktem, że w ogóle nie pije alkoholu. Zapytany, jak spędzał czas z kolegami w gimnazjum, odparł:

Chodziliście na piwo, podryw?

- Na piwo nie. Ja wcale nie piję alkoholu.

- Rozczarowujesz mnie. Co z Ciebie za rockman?

Jestem paradoksalnym odmieńcem. Niepotrzebne mi to. Nie kręci mnie. Ja całe życie jestem jak po drinku. Szalony, spontaniczny.

Na pytanie o to, czy jest samotny, Szpak stwierdził: - Nie mam partnerki, jeśli o to pytasz. Ale jestem otoczony znajomymi. Wcale nie narzekam na samotność.

A na ulicy oglądasz się za dziewczynami czy chłopakami?

- Skoro mówię, że nie mam partnerki, to znaczy, że za dziewczynami.



