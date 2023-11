Czy w drugiej ciąży Anna Lewandowska wykorzysta doświadczenia z pierwszej? Narodziny Klary były dla Lewandowskich pięknym, ale i dramatycznym przeżyciem. Robert Lewandowski był przeszczęśliwy, gdy ogłaszał drugą ciążę Anny. Ale nie zawsze było tak pięknie. Jak wspominał Robert Lewandowski, poród mógł się skończyć dla Anny bardzo źle...

Pierwszy poród Anny Lewandowskiej trwał 30 godzin! I jak przyznał później piłkarz towarzyszyły mu komplikacje. Gwiazda zdecydowała się na poród naturalny. Robert Lewandowski w wywiadzie dla "Faktu" opisywał te dramatyczne chwile:

To wszystko trwało z trzydzieści godzin. Poród był bardzo trudny, Ania straciła bardzo dużo krwi, potem pani doktor powiedziała, że niewiele brakowało, by skończyło się to o wiele gorzej... Gdy walczyła, ja trzymałem Klarę na rękach. Byłem tak zestresowany, zesztywniały z nerwów, że nie potrafiłem podnieść ręcznika z podłogi. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że zagrożenie jest tak duże, więc i dziś przede wszystkim pamiętam to szczęście, gdy zobaczyłem naszą córkę.