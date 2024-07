Pierwszy koncert Celine Dion po śmierci męża

Celine Dion zagrała pierwszy koncert po śmierci męża, Rene Angelila. Gwiazda 23 lutego wystąpiła na scenie w Las Vegas. Kiedy Celine Dion pojawiła się na estradzie, otrzymała od fanów owacje na stojąco! Show rozpoczęło się od emisji 3-minutoego metariału filmowego o wspólnym życiu i pracy wokalistki z mężem.

Podczas koncertu Celine Dion często wspominała zmarłego. Na telebimach wyświetliło się również wzruszające wyznanie diwy, które napisała w programie ceremonii pogrzebowej męża z Montrealu 22 stycznia:

Zrozumiałam, że moja kariera była jego dziełem, jego piosenką, jego symfonią. Pomysł zostawienia tego w stanie niedokończonym zraniłaby go bardzo mocno. Zdałam sobie sprawę, że jeśli nas opuści, to będę to kontynuowała bez niego, dla niego - mówi Celine Dion.

Gwiazda opowiadała również, że musi być silna, zwłaszcza dla dzieci. Zaznaczyła również, że chociaż jej męża nie ma już wśród żywych, ona coraz mocniej czuje jego obecność:

To niesamowite, że od kiedy go nie ma ze mną fizycznie, to stał się nawet jeszcze bardziej obecny. Rene był zawsze moim najlepszym krytykiem. Nigdy nie mówił mi tego, co chciałam usłyszeć, ale to co potrzebowałam. (...) Rene był jedynym człowiekiem, którego znałam przez całe moje życie. Zawsze sprawiał, że czułam się jak na pierwszej randce, czyż to nie wspaniałe? Zawsze byliśmy jednością. Nic się nie zmieniło - zawsze będziemy jednością - mówiła.