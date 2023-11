Dorota Szelągowska wygląda pięknie! Widać, że jest bardzo szczęśliwa, a szeroki uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Wcale się nie dziwimy! Gwiazda HGTV cieszy się narodzinami tygodniowej córeczki Wandy. Zaledwie w piątek na oficjalnym profilu prezenterki pojawił się wpis z podziękowaniami za gratulacje od fanów.

- Bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje i życzenia ❤ ❤ ❤ Wanda jest z nami od niedzieli ( obchodzi urodziny razem z HGTV Polska - to chyba jakiś znak ☺️) jest śliczna, zdrowa i cudowna. Tryb "matka" włączony, wracam do formy, ściskam Was ogromnie.

Do. - napisała Szelągowska.