Za nami pierwsze nominacje w domu "Wielkiego Brata"! Zgodnie z regulaminem programu uczestnicy raz w tygodniu muszą nominować dwie osoby do opuszczenia domu "Wielkiego Brata". Dwie osoby, które dostaną najwięcej głosów są nominowane do opuszczenia show, a o ich losie zdecydują widzowie. Kogo nominowali uczestnicy?

Reklama

Pierwsze nominacje w "Big Brotherze"

W środę uczestnicy musieli podać dwie osoby, które najmniej polubili. Okazuje się, że sympatią uczestników show nie cieszą się Maciej i Natalia! To oni zostali nominowani do opuszczenia domu "Wielkiego Brata". Natalia otrzymała 6 głosów, a Maciej 4. To spore zaskoczenie, że akurat 21-letnia Natalia dostała najwięcej nominacji, bowiem początkowo wydawało się, że cieszy się sympatią wśród pozostałych domowników. W jednym z zadań została uznana za najpiękniejszą domowniczkę domu. Może pozostali uczestnicy zauważyli, że Natalia przyszła do domu Wielkiego Brata tylko po to, żeby zostać gwiazdą? Przed wejściem do domu wcale nie ukrywała, że zależy jej najbardzej na zostaniu celebrytką!

Uważam, że życie celebryty polega na reklamowaniu różnych ubrań i chodzeniu od jednej imprezy na drugą imprezę. Wiem, że to strasznie puste, ale ja naprawdę chcę być celebrytką - mówiła Natalia.

Z kolei Maciej już drugi raz będzie zagrożony, bowiem tydzień temu dzięki głosom widzów został w domu "Wielkiego Brata". Agnieszka Raczyńska i Maciej zostali ogłoszeni pierwszymi uczestnikami show zanim ruszył program, ale od początku było wiadomo, że tylko jedno z nich zostanie w domu. Oboje spędzili jedną noc w programie (spali na tarasie), a rano Wielki Brat ogłosił, że to Maciej zostaje w programie. Uczestnik show już wie, że może liczyć na wsparcie widzów!

Natalia Wróbel - pierwsza nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata

East News

Drugi nominowany do opuszczenia domu - Maciej Borowicz

Mat. promocyjne

Reklama

Zobacz także: Jeden z uczestników "Big Brothera" to aktor z serialu TVN!? Był też chłopakiem znanego pisarza!