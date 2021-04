Pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka ujawniła prawdę o ich małżeństwie

Pierwsze małżeństwo Krzysztofa Krawczyka miało jeszcze swój początek w liceum. Tam Grażyna Adamus i Krzysztof Krawczyk poznali się i zakochali od pierwszego wejrzenia. Po czterech latach od rozpoczęcia swojej znajomości zdecydowali się wziąć ślub. Zaczął się najbardziej radosny okres w życiu, a Krzysztof Krawczyk i Trubadurzy osiągali kolejne szczyty popularności. Artysta był bardzo rozchwytywanym i przystojnym mężczyzną, co miało wpływ na jego małżeństwo z Grażyną.

Pierwsza żona Krzysztofa Krawczyka wspomina swoje małżeństwo jako bardzo radosne i pełne miłości. Niestety, Grażyna i Krzysztof zdecydowali się na ten związek w bardzo młodym wieku, za rogiem czaiła się sława i związane z tym pokusy. Poznali się w 1962 roku, a w 1966 byli już małżeństwem. Świadkowali im Marian Lichtman i Sławek Kowalewski, członkowie "Trubadurów"

To był mój pierwszy mężczyzna. Razem do szkoły, razem ze szkoły, razem w trasę, wszystko robiliśmy razem. To był taki facet, że tylko do pozazdroszczenia - wspomina Grażyna Krawczyk w rozmowie z "Super Expressem".