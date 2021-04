Krzysztof Krawczyk nie żyje. Kim jest jego syn? Przeżył koszmarny wypadek samochodowy

Krzysztof Krawczyk zmarł w wielkanocny poniedziałek. Te tragiczne informacje przekazał menadżer artysty, Andrzej Kosmala, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Życie Krzysztofa Krawczyka niestety było pełne dramatów. Jednym z nich był poważny wypadek samochodowy, w którym ucierpiał nie tylko muzyk, ale także jego syn, Krzysztof Krawczyk junior.

Krzysztof Krawczyk nie żyje. Kim jest jego syn?

Krzysztof Krawczyk junior jest owocem miłości Krzysztofa Krawczyka i Haliny Żytkowiak. Mężczyzna wychowywał się w USA, gdzie w 1979 wyemigrował wraz z rodzicami. To właśnie tam był świadkiem rozpadu małżeństwa rodziców.

Jak czytamy na portalu pomponik.pl, w 1985 roku wokalista wrócił z synem do Polski, a kilka lat później obydwaj ulegli poważnemu wypadkowi samochodowemu. Krzysztof Krawczyk junior podobno miał stłuczenie pnia mózgu, złamaną rękę, nogę i szczękę. Z kolei sam wokalista pękniętą żuchwę, złamaną szczękę i uszkodzone kości policzkowe. Krzysztof Krawczyk Junior podobno odczuwa skutki koszmarnego wypadku do dziś. Mężczyzna cierpi na powtarzające się ataki padaczki pourazowej.

Dalsze życie Krzysztofa Juniora również nie było usłane różami. Mężczyzna został ojcem, jednak jego relacje z matką swojego dziecka nie należały do najlepszych. Syn Krzysztofa Krawczyka nie widuje swojej pociechy - podobno zrzekł się praw rodzicielskich. Kilka lat temu pojawiły się informacje, że mężczyzna mieszka z wujkiem, Andrzejem Krawczykiem i to on opiekuje się Krzysztofem Juniorem. Syn Krzysztofa Krawczyka ma utrzymywać się z renty chorobowej, która wynosi 600 złotych.

EastNews