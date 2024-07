Marcelina Zawadzka zaledwie kilka tygodni temu została nową Miss Polonia 2011 a już możemy oglądać jej najnowszą sesję do samochodowego kalendarza. POL-MOT Auto, który zasponsorował nagrodę główną dla zwyciężczyni konkursu piękności stworzył właśnie limitowaną edycję kalendarza na 2012 rok z piękną Marceliną w roli głównej. Laureatka pozowała w otoczeniu zabytkowych samochodów, takich jak: Skoda Tudor z 1947 roku oraz legendarny Fiat 500.

Musimy przyznać, że następczyni Rozalii Mancewicz na zdjeciach prezentuje się świetnie. I chociaż jest to pierwsza sesja nowej Miss Polonia, to wygląda na to, że Zawadzka sprawdza się w roli modelki znakomicie. Zresztą zobaczcie sami:

