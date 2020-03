Pierwsza para odpadła z "Dance, Dance, Dance"! Zobaczcie co wydarzyło się w drugim odcinku programu!

Za nami drugi odcinek "Dance Dance Dance", w którym oczywiście nie zabrakło emocji, wzruszeń i przede wszystkim ostrych ocen najsurowszej jurorki show - Anny Muchy! Gwiazda w dalszym ciągu jest bardzo wymagająca i nie odpuszcza uczestnikom szczerych do bólu opinii. W dzisiejszym odcinku pożegnaliśmy też pierwszą parę! Zobaczcie co wydarzyło się w tanecznym show "Dance Dance Dance".

Drugi odcinek "Dance Dance Dance" - pierwsza para odpadła z show!

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się zwycięzcy poprzedniego odcinka - Rafał Mroczek oraz Przemysław Cyryański. Tym razem ich taniec do piosenki "Scream" Michaela Jacksona i Janet Jackson nie przypadł do gustu jurorom! Najsurowiej chłopaków oceniła... Anna Mucha!

"Król Was zdominował i zżarł" - powiedziała jurorka.

Niestety pozostali jurorzy również mieli zastrzeżenia do występu aktorów i ostatecznie Rafał i Przemek otrzymali 17 punktów.

Następnie na scenie pojawili się Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, którzy zatańczyli do utworu "Somebody That I Used to Know". Ich występ zachwycił wszystkich i para otrzymała wysokie noty od całej trójki jurorów. Ostatecznie duet dostał 23 punkty.

Jako kolejni w duecie zaprezentowali się bracia Jonkisz. Ich układ choreograficzny do utworu "You Should Be Dancing (Bee Gees)" przypadł do gustu jurorów, którzy obdarowali chłopaków wysokimi notami! W sumie Rafał i Krzysiek otrzymali 21,5 pkt.

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz swoim tańcem do utworu "Slave To The Music" zachwycili publiczność, która obdarowała parę gromkimi brawami! Nie inaczej było z jurorami, którzy przyznali parze naprawdę wysokie oceny. Pamela i Mateusz otrzymali za swój taniec 22,5 pkt. To był naprawdę dopracowany i piękny występ!

Niestety zdecydowanie gorzej od poprzedniej pary poradzili sobie Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Według Anny Muchy ich taniec był "letni i zachowawczy". Również pozostali jurorzy zgodnie stwierdzili, że tę parę stać na wiele więcej. Ostatecznie ten duet otrzymał 17,5 pkt.

Niewątpliwie wszyscy z niecierpliwością czekali na występ Katarzyny Stankiewicz i jej siostry Anny! W ubiegłym tygodniu pomiędzy wokalistką a jurorką show, Anną Muchą, nawiązała się ostra wymiana zdań. Chociaż tym razem aktorka pochwaliła uczestniczki, że wypadły zdecydowanie lepiej niż przed tygodniem, to jednak jurorka zdecydowała się na kolejny uszczypliwy komentarz w stronę Kasi!

Przynajmniej dwa bezsenne wieczory spędziłam po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. I tak sobie trochę pomyślałam, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, czy psychiczne, czy jakiekolwiek i pomyślałam sobie, że ty tańczysz tak, jak ja śpiewam - skomentowała Anna Mucha po czym zaczęła śpiewać utwór Ona tańczy dla mnie.

Pozwólcie, że ja tego nie ocenię - odpowiedziała Kasia Stankiewicz.

Kaśka dajesz! Bo będę dalej... - dopowiedziała Anna Mucha. Nie ma mowy! - podsumowała wokalistka.

Ostatecznie Kasia i Ania Stankiewicz otrzymały od jurorów 20 punktów.

Następnie uczestnicy zaprezentowali się w solówkach. W tym tygodniu solo wystąpili Mateusz Łapka, Ania Stankiewicz, Pamela Stefanowicz, Krzysztof Jonkisz, Małgorzata Tomaszewska oraz Przemysław Cypryański.

Po zsumowaniu wszystkich ocen jurorów okazało się, że na ostatnim miejscu uplasowały się Kasia i Ania Stankiewicz i to one opuściły program jako pierwsze. Wokalistka i jej siostra przekazały 10 tysięcy złotych na cel charytatywny.

Zgadzacie się z werdyktem jury?

W drugim odcinku "Dance, Dance, Dance" świetnie poradzili sobie Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz!

Bracia Jonkisz zdecydowanie rozkręcili się w tanecznym show!

Solówka Mateusza Łapki oczarowała jurorów! Anna Mucha i Ida Nowakowska przyznały aktorowi po 9 punktów!