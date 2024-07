Agnieszka Maciąg dała nam się poznać z niemal każdej możliwej strony artystycznej. Była modelką, zagrała w serialach, nagrała płytę, wydała tomik wierszy i kiedy osiągnęła to co zamierzała wycofała się. Dla gwiazdy ważniejsze okazało się życie rodzinne i wychowywanie syna, który niedawno skończył 20 lat. Od kilku miesięcy Agnieszka miała plany powrotu do show-biznesu i wyjazdu do Indii, ale zostały one pokrzyżowane ze względu na... drugą ciążę.

Reklama

Instynkt macierzyński wygrał z chęcią przypomnienia o sobie w branży. Maciąg już wkrótce zostanie mamą Helenki. Nieplanowana ciąża wywołała w życiu modelki wiele radości. Z tej okazji została zaproszona do sesji zdjęciowej dla miesięcznika "Twój Styl", gdzie w pięknej kreacji trzymając się za ciążowy brzuszek pozuje na okładce majowego numeru. Przy okazji zdradza:

- Przy Helence ufam głównie mojej kobiecości i mądremu instynktowi. W ciąży mniej myślę o sobie, a więcej o dziecku: jak ją ochronić, pomóc.

Chyba lepszego prezentu Maciąg nie mogła sobie wymarzyć na 43 urodziny, które będzie świętować już 9 maja.