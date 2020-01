Seksowna Aneta Zając w krótkiej fryzurze. Fani są pod wrażeniem: "Świetne zdjęcie, klasa i piękno"

Aneta Zając, od kiedy przeszła spektakularną metamorfozę i schudła ponad 10 kilogramów, często chwali się swoimi seksownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zazwyczaj są to aktualne zdjęcia, ale tym razem gwiazda przypomniała, jak wyglądała kiedyś w krótkiej fryzurze. Fani aktorki są zachwyceni jej wyglądem i wprost piszą, że w końcu wygląda jak "Aneta, a nie Marysia". Czy komplementy zachęcą gwiazdę "Pierwszej miłości" do zmiany fryzury? Musicie zobaczyć to zdjęcie...

Aneta Zając wraca do dawnych zdjęć...

Gwiazda opublikowała na Instagramie swoje dawne i bardzo seksowne zdjęcie, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem fanów aktorki. Aneta Zając od 1. odcinka jest gwiazdą serialu "Pierwsza miłość" i większość fanów utożsamia ją z postacią Marysi.

Jednak fotografia, którą pokazała całkowicie zrywa z grzecznym wizerunkiem, do którego aktorka przyzwyczaiła widzów i pokazuje ją w zupełnie innym świetle. W komentarzach czytamy same pozytywne słowa. Sami spójrzcie!

W końcu Aneta a nie Marysia ❤️ Świetne zdjęcie,klasa i piękno Ślicznie wyglądasz teraz ale to chyba nie jest aktualna fotka. Piękna jesteś WOW Pani Anetko wygląda Pani niesamowicie olśniewająco wspaniała piękna kobieta

Być może te opinie zachęcą Anetę Zając do kolejnej metamorfozy. Skoro zdecydowała się walczyć z chorobą tarczycy, przeszła na dietę, zmieniła swoje nawyki żywieniowe, to teraz przyjdzie czas na spektakularną zmianę fryzury? Powinna wrócić do krótkich włosów?

Aneta Zając od jakiegoś czasu zaskakuje swoją metamorfozą.

East News

Gwiazda schudła ponad 10 kg