Ach, co to był za ślub! Piękna panna młoda i przystojny pan młody wreszcie stanęli na ślubnym kobiercu! Wreszcie, bo każdy fan „Pierwszej miłości” doskonale wie, ile musieli przejść Jowita (Joanna Opozda) i Radek (Mateusz Banasiuk), by w końcu stać się mężem i żoną. Ślub pary był wyjątkowy, choć pełen emocji, nie tylko tych pozytywnych! Panna młoda straciła kontrolę nad emocjami i zaczęła wszystko psuć. Tymek (Piotr Gawron-Jedlikowski) zapomniał obrączek. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i Jowita oraz Radek zostali małżeństwem. Fani serialu narzekali jednak, że zbyt mało scen z tego wydarzenia pokazano w serialu. Teraz Joanna Opozda zdradza nam, że nakręcono znaczenie więcej scen. Czy zostaną wyemitowane? Zobaczcie materiał wideo!

Na ślub Jowity i Radka czekali wszyscy!

Jowita wyglądała bosko!

