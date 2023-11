1 z 5

"Pierwsza Miłość": Związek Pawła i Sabiny zostanie wystawiony na kolejną próbę. A to wszystko przez chorobliwą zazdrość... Co wydarzy się w najbliższych odcinkach produkcji Polsatu? Zobacz!

Związek Sabiny (Urszula Dębska) i Pawła (Michał Malinowski) budowany jest na nieszczęściu Melki (Ewa Jakubowicz), która wciąż nie wyleczyła się z miłości do byłego narzeczonego! Co takiego zrobi Sabina, co będzie ciężko zrozumieć Pawłowi?