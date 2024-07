Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, wszyscy zastanawiali się, co robi na niej Julia Kamińska? Aktorka jest teraz bardziej związana z TVP2, gdzie gra w "Na dobre i na złe", występuje też w nowym serialu "Singielka" TVN.

Reklama

Jak udało nam się ustalić, aktorka mimo że gra w dwóch serialach, postanowiła, że będzie... pisać trzeci! Julia Kamińska i jej partner życiowy Piotr Jasek zostali głównymi scenarzystami serialu "Pierwsza Miłość"!

Serial, w którym gra Aneta Zając i Patryk Pniewski, a w nowym sezonie zobaczymy w nim też Huberta Urbańskiego cieszy się niesłabnącą popularnością od 11 lat. Dlatego tym bardziej potrzeba nowych pomysłów na losy jego bohaterów. Ale to nie pierwsza przygoda Julii Kamińskiej jako scenarzystki. Kilka lat temu próbowała swoich sił jako scenarzystka kilku odcinków "BrzydUlii", w którym grała główną rolę, a scenarzystą był właśnie jej ukochany Piotr. Potem napisała cały serial "Danie główne".

Julia Kamińska scenarzystką Pierwszej Miłości



Jak widać jej kariera jako scenarzystki nabiera tempa, bo będzie wiodącą scenarzystką "Pierwszej Miłości". Czy stanie się następczynią królowej polskich seriali Ilony Łepkowskiej?

To się okaże. Jak widać można łączyć granie w różnych serialach oraz pisanie scenariuszy i to jeszcze wspólnie ze swoim chłopakiem. Z Piotrem Jaskiem Julia Kamińska jest związana od blisko pięciu lat i znalazła sposób na to, by połączyć przyjemne z pożytecznym :).

Zobacz także

Reklama

A Wy bardziej wolicie oglądać Julię czy może śledzić efekty jej pracy jako scenarzystki?