"Pierwsza miłość". Na Beatę Jałochę kilka lat temu spadł samobójca. Teraz zostanie aktorką

Siedem lat temu o tragedii, jaka spotkała Beatę Jałochę usłyszała cała Polska. To właśnie na nią, feralnego dnia 18 maja 2013 roku, spadł młody mężczyzna, który wyskoczył z okna popełniając samobójstwo. Dramatyczny wypadek nie zaprzepaścił jednak dalszego życia kobiety, która właśnie dołączyła do obsady serialu "Pierwsza miłość". Jak się okazuje, już niedługo widzowie poznają ją jako nową sympatię Artura Kulczyckiego. Co czeka nas w najbliższych odcinkach? Fani powinni przygotować się na sporą dawkę emocji.

"Pierwsza miłość" to jeden z najbardziej popularnych seriali telewizji Polsat, który niemal codziennie gromadzi przed telewizorami tysiące widzów. Jak się okazuje, już niebawem poznamy kolejną mieszkankę Wrocławia, która zamiesza w życiu jednego z głównych bohaterów. Swoją nową wybrankę, która skrywa przed nim pewien sekret, Artur poza na serwisie randkowym.

"Pierwsza miłość": Beata Jałocha dołącza do ekipy serialu

W serialu "Pierwsza miłość" pojawi się nowa postać. Jak się okazuje, na złamane serce Artura lekarstwo postanowił znaleźć jego syn, zakładając mu konto w aplikacji randkowej. Właśnie tam mężczyzna w niedługim czasie ma poznać Beatę, która niebawem odmieni jego życie. Ta jednak skrywa przed Arturem tajemnicę, która ujrzy światło dzienne już na ich pierwszym spotkaniu.

Gdy w końcu dojdzie do spotkania dwójki randkowiczów, Artur dowie się, że Beata jest niepełnosprawna i jeździ na wózku inwalidzkim. Czy jednak stanie to na drodze ich miłości? Jak się okazuje, choć z początku przez ojca Tomka będzie przemawiał stres i zakłopotanie, pomiędzy nim a Beatą nawiąże się niezwykła nić porozumienia, a Artur zaprosi Beatę na kolejną randkę.

Kim jest Beata Jałocha?

Beata Jałocha siedem lat temu przeżyła tragiczny wypadek, w wyniku którego doznała złamania kręgosłupa. Kiedy 18 maja 2013 roku wtedy 27-letnia fizjoterapeutka szła do mieszkania swojej klientki, na kobietę z 7 piętra spadł samobójca. Niestety, w krytycznym stanie trafiła ona do szpitala, a wszystko doprowadziło do jej niepełnosprawności.

Beata Jałocha mimo trudnych doświadczeń nie miała jednak zamiaru się poddać. Kobieta dalej realizowała swoje pasje i starała się nie wracać myślami do smutnych wydarzeń sprzed lat. Teraz dołącza ona do obsady "Pierwszej miłości" i już niebawem będziemy mogli oglądać jej aktorskie popisy na antenie Polsatu, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.

Beata Jałocha dołączy do obsady pierwszej miłości. Kobieta wcieli się w postać nowej sympatii Artura.

Mat. prasowe

Jak się okazuje między tą dwójką zaiskrzy i mężczyzna postanowi zaprosić Beatę na kolejną randkę.