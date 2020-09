Piękna Magda w "Rolnik szuka żony 7" zrobiła furorę! A jaka jest na co dzień? Oto co pokazuje na Instagramie 

Program "Rolnik szuka żony" wystartował już po raz siódmy. W tej edycji możemy podziwiać między innymi piękną Magdę, która wprost oczarowała fanów show! W dodatku dostała rekordową liczbę listów od kandydatów zainteresowanych jej sercem! 27-latka ma nadzieję, że w programie znajdzie prawdziwą miłość. A jaka jest na co dzień? Zobaczcie, co publikuje na Instagramie! Chociaż to dopiero jej pierwsze kroki w mediach społecznościowych, to już możemy podziwiać jej przepiękne zdjęcia. Zobaczcie sami!

Piękna Magda z "Rolnik szuka żony 7" zachwyca na Instagramie! Czy zostanie nową gwiazdą?

13 września w programie "Rolnik szuka żony" poznaliśmy piątkę uczestników, którzy mają nadzieję na odnalezienie miłości. Wśród nich jest również przepiękna rolniczka, Magda ze Śmiardowa Krajeńskiego, która dostała ogromną liczbę listów od panów - dokładnie 386, co jest absolutnym rekordem wszystkich edycji!

Magdalena to 27-letnia Wielkopolanka - razem z rodzicami oraz bratem prowadzi gospodarstwo, na którym zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Ponadto inną pasją Magdaleny jest kosmetologia - pracuje dodatkowo jako stylistka rzęs i paznokci. Dziewczyna ma za sobą nieudane małżeństwo, jednak liczy, że teraz znajdzie odpowiedniego mężczyznę, z którym założy kochającą się rodzinę.

Magda od pierwszych chwil niemalże rozkochała w sobie internautów i fanów programu! Większość jest oczarowana jej urodą, skromnością i tym, jak radzi sobie na gospodarstwie. Komplementom nie ma końca!

- Bardzo miła pani i ładna, myślę, że zasłużyła na szczerego mężczyznę, życzę jej tego z całego serca

- Mam nadzieje że natrafiłaś w tym programie na swoją drugą połówkę, bo zasłużyłaś 🥰😍😘

- Szkoda, że nie napisałem, fantastyczna kobieta... - to tylko mała część komentarzy, jakie czytamy na temat Magdy.

Piękna 27-latka od niedawna ma również konto na Instagramie! Chociaż to dopiero jej początki, to już teraz możemy ją nieco poznać, patrząc na to co publikuje. Myślicie, że program da jej przepustkę do rozpoznawalności jak np. Ani i Grzegorzowi Bardowskim? Zobaczcie sami!

Na Instagramie 27-letniej rolniczki nie brakuje również zdjęć z motocyklem. To także jest jej wielka pasja!

Polubiliście Magdę z "Rolnik szuka żony 7"?

Internauci nie szczędzą uczestniczce słów sympatii, chociaż TVP dopiero wyemitowało dwa odcinki programu:

- Z takim uśmiechem Cię uwielbiam ! 🤗😁❤

- Piękna😘

- Ślicznie 🤗🤗

- Madziu super wyglądasz! - komplementują fani na instagramowym profilu Magdy.

Oczywiście wśród zdjęć dziewczyny, nie brakuje również akcentów rolniczych. Myślicie, że odnalazła miłość w programie?