Piękna, jak zawsze księżna Kate odwiedziła tym razem Brytyjski Związek Harcerski w iście wiosennej stylizacji. Brzuszek księżne rośnie jak na drożdżach, a przyszła mam wygląda jeszcze piękniej niż wcześniej.

Żona księcia Williama nareszcie poczuła wiosnę. Na oficjalnym spotkaniu, pojawiła się w pięknym seledynowym płaszczyku brytyjskiego domu mody Mulberry, pod którym zaznaczał się ciążowy brzuszek. Koszt takiego tweedowego płaszczyka, to bagatela ok. 9 tysięcy złotych. Do tego piękny stroik "Whiteley" na głowie. Tradycyjnie szpilki i kopertówka brytyjskiego designera LK Bennett, biżuteria Kiki McDonough. Na koniec delikatny makijaż i arystokratyczny look na 5-tkę gotowy :)

